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Число случаев подозрения на ботулизм в Казани увеличилось до 14

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Число случаев подозрения на ботулизм в Казани увеличилось до 14, все пострадавшие сейчас в инфекционной больнице.
Число случаев подозрения на ботулизм в Казани увеличилось до 14
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

«На данный момент зарегистрировано 14 случаев подозрения на ботулизм. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали агентству.

17 июня, в понедельник, в Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио, его производителем является ООО «Локалкитчен».

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал RT о признаках ботулизма. По его словам, минимального количества достаточно для отравления человека, ботулинический токсин при этом нарушает нервно-мышечную связь.

В Москве 55 человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии из-за отравления, у них также наблюдаются симптомы ботулизма. Из них 30 человек остаются в реанимации.

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