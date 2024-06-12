Путин продлил до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
- РИА Новости
Документ, подписанный главой государства, продлевает до конца 2030 года норму, которая разрешает выделять гражданам при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов.
В конце мая этот закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении.
Также в феврале президент Путин поручил распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в ходе СВО.