Путин продлил до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет, до 2030 года, выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Документ, подписанный главой государства, продлевает до конца 2030 года норму, которая разрешает выделять гражданам при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов.

В конце мая этот закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Также в феврале президент Путин поручил распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в ходе СВО.