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Путин продлил до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

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Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет, до 2030 года, выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Путин продлил до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
  • РИА Новости

Документ, подписанный главой государства, продлевает до конца 2030 года норму, которая разрешает выделять гражданам при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечных кредитов.

В конце мая этот закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Также в феврале президент Путин поручил распространить программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в ходе СВО.

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