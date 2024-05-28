Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий до 31 декабря 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ реализован при реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Закон продлевает норму, которая позволяет предоставлять гражданам при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО.