Россиянам разрешили самостоятельно продавать жильё, заложенное по ипотеке

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самим продавать недвижимость, заложенную по ипотеке у банка.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, чтобы совершить сделку, заёмщик должен уведомить банк о своём намерении. В случае отсутствия ограничений кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки будут поступать банку, а впоследствии перечислены заёмщику.

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко ранее рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.