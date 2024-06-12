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Россиянам разрешили самостоятельно продавать жильё, заложенное по ипотеке

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самим продавать недвижимость, заложенную по ипотеке у банка.
Россиянам разрешили самостоятельно продавать жильё, заложенное по ипотеке
  • РИА Новости

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, чтобы совершить сделку, заёмщик должен уведомить банк о своём намерении. В случае отсутствия ограничений кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки будут поступать банку, а впоследствии перечислены заёмщику.

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко ранее рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.

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