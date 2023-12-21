Экономист Дайнеко рассказала о нюансах продажи ипотечной квартиры

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.

«Если квартира продаётся в период действия кредитных каникул, накопленные в период льготного периода проценты могут не отражаться в справке об остатке долга», — акцентировала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, банк может обязать заёмщика погасить накопленные за период каникул проценты и только после этого выходить на сделку.

Второй нюанс связан с расчётами по сделке. Дайнеко объяснила, что в том случае, если сумма ипотечного долга меньше той, что указана в сделке, будущий владелец при помощи аккредитива кладёт деньги для банка и для продавца. Эти средства банк замораживает и выдаёт продавцу только после того, как тот подтвердит выполнение условий договора.

Залог с квартиры снимается после погашения задолженности, после чего сделка регистрируется в Росреестре. Таким образом, регистрация снятия обременения и переход права собственности происходит одновременно, отметила эксперт.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.