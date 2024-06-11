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Врач Акопян: первый осмотр офтальмолога нужен ребёнку на первом месяце жизни

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Офтальмолог детской клиники «Фэнтези» Виктория Акопян заявила, что первый осмотр окулиста необходим ребёнку на первом месяце жизни для исключения врождённых патологий.
Врач Акопян: первый осмотр офтальмолога нужен ребёнку на первом месяце жизни
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что следующий осмотр проводится в возрасте одного года. Далее проверять зрение нужно в возрасте трёх лет, а затем, если нет показаний и жалоб, за год до школы, перед школой, после окончания первого класса и т. д.

«Тщательные осмотры офтальмолога, даже при отсутствии жалоб, могут выявить начало системных заболеваний, которые ещё даже не имеют никаких клинических проявлений. Например, дебют аутоиммунных заболеваний, ювенильный ревматоидный артрит, болезни печени, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания», — уточнила Акопян.

Ранее врач-офтальмолог «СберЗдоровья» Мария Чурганова рассказала о пользе ношения солнцезащитных очков.

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