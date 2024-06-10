Офтальмолог Чурганова рассказала о пользе солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог «СберЗдоровья» Мария Чурганова рассказала о пользе ношения солнцезащитных очков.

Для исключения вредного воздействия ультрафиолетовых лучей на глаза, солнцезащитные очки нужно носить всем, заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, отказ от них в солнечную погоду может привести к катаракте или злокачественной опухоли глаза.

Офтальмолог посоветовала выбирать очки с серыми и коричневыми оттенками линз, так как они менее всего искажают цветопередачу.

Также стоит обращать внимание на способность блокировать ультрафиолетовые лучи нескольких типов.

«Главным критерием при выборе солнцезащитных очков должна быть их способность блокировать ультрафиолетовые лучи типа А и В в диапазоне до 400 нм, поскольку это обеспечивает полную защиту глаз», — сказала врач.

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