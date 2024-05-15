Офтальмолог Елисеева заявила о важности проверки глазного давления после 40 лет

Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева рассказала о необходимости проверять глазное давление после 40 лет.

«При глаукоме повышенное глазное давление давит на зрительный нерв, и волокна зрительного нерва атрофируются, человек слепнет. Если не нормализовать давление, то зрение будет падать безвозвратно», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, важно выявить заболевание на ранней стадии, чтобы была возможность остановить процесс атрофии зрительного нерва.

«На каком этапе ухудшения зрения назначили капли, на том этапе и останется зрение, оно не улучшится, даже если сделают операцию», — заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина назвала причины появления синдрома сухого глаза.