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Офтальмолог Елисеева заявила о важности проверки глазного давления после 40 лет

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Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева рассказала о необходимости проверять глазное давление после 40 лет.
Офтальмолог Елисеева заявила о важности проверки глазного давления после 40 лет
  • Gettyimages.ru

«При глаукоме повышенное глазное давление давит на зрительный нерв, и волокна зрительного нерва атрофируются, человек слепнет. Если не нормализовать давление, то зрение будет падать безвозвратно», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, важно выявить заболевание на ранней стадии, чтобы была возможность остановить процесс атрофии зрительного нерва.

«На каком этапе ухудшения зрения назначили капли, на том этапе и останется зрение, оно не улучшится, даже если сделают операцию», — заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина назвала причины появления синдрома сухого глаза.

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