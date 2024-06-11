Врач Уланкина рассказала о первых симптомах рассеянного склероза

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина назвала первые симптомы рассеянного склероза.

Повышенная утомляемость — один из ранних и самых распространённых симптомов рассеянного склероза, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, болезнь имеет разные проявления в зависимости от того, какие участки нервной системы повреждены.

Также признаками рассеянного склероза являются размытость изображения, двоение в глазах, частичная или полная потеря зрения на один глаз, трудности с равновесием, крупной и мелкой моторикой, проблемы с памятью и концентрацией внимания.

«Рассеянный склероз — болезнь молодых. Довольно часто она развивается у людей до 40 лет, а в некоторых случаях дебютирует уже в подростковом возрасте», — сказала эксперт.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов рассказал, что рассеянный склероз трудно диагностировать на раннем этапе.