Врач Власов: рассеянный склероз трудно диагностировать на раннем этапе

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов рассказал, как проявляется рассеянный склероз.

До сих пор наука не нашла точного ответа на вопрос, что именно провоцирует появление рассеянного склероза, поделился эксперт в разговоре с РИАМО.

В качестве причин специалисты называют генетическую предрасположенность, факторы окружающей среды и вирусные инфекции (вирус Эпштейн-Барр и ретровирусы), отметил Власов.

На ранней стадии болезнь трудно определить, её симптомы появляются и пропадают.

«Для диагностики заболевания в основном используют МРТ (магнитно-резонансная томография), при помощи которой визуализируются бляшки (склеротические изменения) в тканях головного и спинного мозга», — перечислил врач, отметив, что могут также применяться другие методы исследований.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.