Врач Власов: рассеянный склероз трудно диагностировать на раннем этапе
До сих пор наука не нашла точного ответа на вопрос, что именно провоцирует появление рассеянного склероза, поделился эксперт в разговоре с РИАМО.
В качестве причин специалисты называют генетическую предрасположенность, факторы окружающей среды и вирусные инфекции (вирус Эпштейн-Барр и ретровирусы), отметил Власов.
На ранней стадии болезнь трудно определить, её симптомы появляются и пропадают.
«Для диагностики заболевания в основном используют МРТ (магнитно-резонансная томография), при помощи которой визуализируются бляшки (склеротические изменения) в тканях головного и спинного мозга», — перечислил врач, отметив, что могут также применяться другие методы исследований.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.