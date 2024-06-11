Стоматолог рассказал, что из-за отсутствия зубов могут возникать заболевания ЖКТ

Стоматолог-терапевт, хирург клиники «Будь здоров» Алексей Глуходед рассказал, что отсутствие зубов влечёт за собой ряд проблем. Одна из них — нарушение функции жевания.

Если человек плохо пережёвывает пищу, это негативно сказывается на работе ЖКТ, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого, из-за отсутствия некоторых зубов увеличивается вероятность сколов или переломов остальных зубов, отметил стоматолог.

Также, по его словам, из-за отсутствия зубов постепенно изменяется положение зубов в зубном ряду — они начинают наклоняться.

«Не менее важны и эстетические проблемы. Чувство стеснения, неуверенности, невозможность улыбаться мало кому приносят пользу», — заключил врач.

Ранее стоматолог Минздрава России, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич рассказал о важности правильной чистки зубов.