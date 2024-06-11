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В Новой Москве создадут пищевой кластер

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В Новой Москве появится пищевой кластер, где объединятся производители продуктов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Новой Москве создадут пищевой кластер

Об этом сообщает сайт 360.ru.

«В рамках создания пищевого кластера город предоставит 95,9 га земли, на которых в рамках масштабных инвестпроектов инвесторы создадут современные предприятия по выпуску пищевой продукции», — сказал Овчинский.

Около деревни Троицкое пищевой кластер объединит производителей молочных, мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также предприятия по выращиванию зелени и овощей на вертикальных фермах. Этот проект создаст свыше 11,4 тыс. рабочих мест и поможет локализовать производство.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде построят завод по выпуску высокотехнологичных лекарств.

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