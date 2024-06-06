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В Зеленограде построят завод по выпуску высокотехнологичных лекарств

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В Зеленограде построят завод по изготовлению препаратов для лечения генетических, орфанных и онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
В Зеленограде построят завод по выпуску высокотехнологичных лекарств
  • РИА Новости

Строительством займётся АО «Россиум Био», сообщает сайт «Москва 24».

Новый завод площадью 38 тыс. кв. м построят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭА) «Технополис Москва», для этого выделят земельный участок площадью 7,2 га.

В реализацию проекта инвестируют 43,7 млрд рублей. В результате появится порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Комплекс сможет производить медицинские препараты по 13 международным непатентованным наименованиям. Производство планируют запустить в I квартале 2028 года.

Ранее академик РАН, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал, что летом в стране появится в продаже новый лекарственный препарат.

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