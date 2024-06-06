В России создали новый антибиотик для лечения цистита

Академик РАН, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал, что летом в стране появится в продаже новый лекарственный препарат.

Это зарегистрированный в апреле 2024 года российский антибиотик фтортиазинон, пишет «Газета.Ru».

«Мы собираемся лечить им уретриты, простатиты и циститы, а также проводить профилактику у больных, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких», — прокомментировал Гинцбург.

Ожидается, что лекарство появится в продаже в конце июня — начале июля.

Ранее сообщалось, что препарат «МИР 19», разработанный учёными Федерального медико-биологического агентства, эффективен против новых субвариантов коронавируса FLiRT.