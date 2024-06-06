В России создали новый антибиотик для лечения цистита
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Это зарегистрированный в апреле 2024 года российский антибиотик фтортиазинон, пишет «Газета.Ru».
«Мы собираемся лечить им уретриты, простатиты и циститы, а также проводить профилактику у больных, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких», — прокомментировал Гинцбург.
Ожидается, что лекарство появится в продаже в конце июня — начале июля.
Ранее сообщалось, что препарат «МИР 19», разработанный учёными Федерального медико-биологического агентства, эффективен против новых субвариантов коронавируса FLiRT.