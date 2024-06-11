Врач Лялюхина дала советы по выбору солнцезащитного крема

Врач Полина Лялюхина предупредила, что в составе некоторых солнцезащитных кремов есть опасные вещества, и посоветовала внимательно изучать состав таких средств перед покупкой.

«Если мы хотим защитить кожу ещё от проблемы фотостарения, то необходимо выбирать средства с маркировкой и UVA, и UVB», — объяснила специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Она посоветовала не покупать средства, в составе которых есть такие элементы, как этил, гексил и оксибензол.

При этом наличие оксида цинка и диоксида титана, наоборот, приветствуется, отметила Лялюхина.

По её словам, в городе можно использовать крем с фактором защиты 30, на пляже — 50.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.