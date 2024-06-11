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Бортников: установлена причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»

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Россия установила причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе», заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Бортников: установлена причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений... Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», — цитирует его ТАСС.

Бортников 24 мая заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стремились нанести ущерб отношениям государств СНГ.

Он также отметил, что действия террористов в «Крокусе» координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан». Глава ФСБ подчеркнул, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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