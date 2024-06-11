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Донорами в Подмосковье стали более 40 тысяч человек

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В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что донорами в регионе стали более 40 тыс. человек.
Донорами в Подмосковье стали более 40 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У нас в регионе активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе», — рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что в 2024 году кровь и её компоненты сдали на 3,6 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что более 33 т донорской крови заготовлено в Подмосковье за полгода.

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