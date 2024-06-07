Более 33 т донорской крови заготовлено в Подмосковье
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и её компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на три тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава регионального ведомства Алексей Сапанюк.
Сдать кровь может любой желающий, но надо соответствовать ряду требований по весу, возрасту и состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье закупят ещё 60 аппаратов для заготовки донорской крови.