Более 33 т донорской крови заготовлено в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и её компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на три тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава регионального ведомства Алексей Сапанюк.

Сдать кровь может любой желающий, но надо соответствовать ряду требований по весу, возрасту и состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закупят ещё 60 аппаратов для заготовки донорской крови.