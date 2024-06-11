В Екатеринбурге обсудили новейшие методы лечения термических травм у детей и взрослых

На научно-практической конференции в Екатеринбурге врачи обсудили новейшие методы лечения термических травм у детей и взрослых, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU.

В конференции, которая проходила в Детской городской клинической больнице № 9, приняли участие 120 специалистов.

«Уже более семи лет в ожоговом отделении успешно применяется тактика раннего оперативного лечения на фоне продолжающейся противошоковой терапии. Главная идея заключается в борьбе с формирующимися осложнениями ожоговой болезни — токсемией и септико-токсемией», — рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый.

Посетителям конференции представили трёхэтапный процесс реабилитации, который осуществляется в больнице, начиная с отделения анестезиологии и реанимации. Программа реабилитации для детей с ожоговыми травмами фокусируется на восстановлении утраченных и нарушенных функций.

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