RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге обсудили новейшие методы лечения термических травм у детей и взрослых

Короткая ссылка
На научно-практической конференции в Екатеринбурге врачи обсудили новейшие методы лечения термических травм у детей и взрослых, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
В Екатеринбурге обсудили новейшие методы лечения термических травм у детей и взрослых
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом сообщает URA.RU.

В конференции, которая проходила в Детской городской клинической больнице № 9, приняли участие 120 специалистов.

«Уже более семи лет в ожоговом отделении успешно применяется тактика раннего оперативного лечения на фоне продолжающейся противошоковой терапии. Главная идея заключается в борьбе с формирующимися осложнениями ожоговой болезни — токсемией и септико-токсемией», — рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый.

Посетителям конференции представили трёхэтапный процесс реабилитации, который осуществляется в больнице, начиная с отделения анестезиологии и реанимации. Программа реабилитации для детей с ожоговыми травмами фокусируется на восстановлении утраченных и нарушенных функций.

Ранее жителям Пензенской области напомнили о необходимости вакцинации детей от коклюша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить