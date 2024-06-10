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Жителям Пензенской области напомнили о необходимости вакцинации детей от коклюша

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Жителям Пензенской области напомнили о необходимости вакцинации детей от коклюша, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Жителям Пензенской области напомнили о необходимости вакцинации детей от коклюша
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В настоящее время, после снятия ограничительных мероприятий по COVID-19, как в России, так и в нашем регионе наблюдается выраженный рост заболеваемости коклюшем. Особенностью современного коклюша является смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы», — рассказала заместитель министра здравоохранения Марина Воробьёва.

Уточняется, что в прошлом году в Пензенской области заболеваемость коклюшем среди детей выросла втрое по сравнению с 2021 годом.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рекомендовала вакцинацию в качестве самого эффективного способа борьбы с ОРВИ.

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