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Врач Агаева назвала вакцинацию самым эффективным способом борьбы с ОРВИ

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Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рекомендовала вакцинацию в качестве самого эффективного способа борьбы с ОРВИ.
Врач Агаева назвала вакцинацию самым эффективным способом борьбы с ОРВИ
  • РИА Новости

«Вирусы попадают в организм воздушно-капельным путём независимо от времени года. Для лета характерны те же симптомы ОРВИ, что и для осенне-зимнего периода (першение, кашель, насморк)», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, кроме вакцинации, необходимо соблюдать гигиену в быту и общественных местах.

Избегать нахождения в местах скопления людей, мыть руки, не контактировать с заболевшими.

«Для лечения вирусных инфекций применяют жаропонижающие препараты, промывание солевыми растворами, чтобы снять отёк слизистой. Больному следует выпивать много жидкости — полтора-два литра в сутки — и поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 45—60%», — заключила врач.

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