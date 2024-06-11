Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии.

Об этом говорится в докладе омбудсмена, сообщает РИА Новости.

«В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния», — заявила Москалькова.

По её словам, Запад охватила «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приняла более агрессивные формы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что США долгое время проводят информационную политику, основанную на ненависти к русским людям.