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Захарова: США много лет проводят информационную политику, основанную на русофобии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что США долгое время проводят информационную политику, основанную на ненависти к русским людям.
Захарова: США много лет проводят информационную политику, основанную на русофобии
  • РИА Новости

По её словам, Соединённым Штатам не хватает духа и воли вести свою политику внутри страны и им всё время нужны ресурсы извне, для того чтобы разговаривать со своим народом.

«Почему Россия всегда является поводом для администрации США оправдать то или иное решение перед собственными гражданами? Да потому, что они много лет, особенно последние десять, может быть, даже 15 лет проводят информационную политику, основанную на русофобии, на национальной, националистической ненависти к русским людям», — объяснила Захарова.

Она отметила, что такая политика проводится перед выборами в США.

Захарова также заявила, что, когда она приехала на ПМЭФ-2024, за ней бегали западные журналисты, шокированные заявлениями президента России Владимира Путина об оружии.

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