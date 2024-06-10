В Свердловской области рассказали о профессиях с самыми высокими зарплатами

Свердловскстат опубликовал данные о самых высоких зарплатах в период за январь — апрель 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«Средняя заработная плата в сфере финансовой и страховой деятельности составляет 141 356 рублей. Специалисты в сфере информации и связи зарабатывают 127 186 рублей», — отмечено в докладе.

Также среди профессий с высокими зарплатами оказались работники в сфере нефтепродуктов и производства кокса (140 356 рублей), рабочие по добыче металлических руд (106 143 рубля) и научные сотрудники (103 878 рублей).

Ранее сообщалось, что на Ямале за последний год на 58% вырос спрос на работников общепита и гостиничного бизнеса.