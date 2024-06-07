На Ямале на 58% вырос спрос на работников общепита и гостиничного бизнеса

На Ямале за последний год на 58% вырос спрос на работников общепита и гостиничного бизнеса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru.

«В январе — мае текущего года было открыто более 600 вакансий в этой сфере, что на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшую динамику показали вакансии для уборщиц/уборщиков (на 92%), поваров (на 78%) и менеджеров ресторана (на 60%)», — говорится в сообщении.

Средняя зарплата в туристической сфере выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 65 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО средние зарплаты выросли почти на четверть с начала года.