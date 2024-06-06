В ЯНАО средние зарплаты выросли почти на четверть с начала года

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя заработная плата составила 98 200 рублей в мае. С начала года она выросла на 24%.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные платформы hh.ru.

«Сейчас мы видим, что в Ямало-Ненецком АО предлагаемая зарплата на 9% превышает ожидаемую», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

На Ямале больше всего зарплаты повысились в сфере медицины и фармацевтики (+32%, 93 600 рублей), менеджмента среднего и высшего звена (+31%, 149 тыс. рублей), финансов (+31%, 71 900 рублей), туризма (+30%, 75 100 рублей) и автомобильного бизнеса (+28%, 130 500 рублей).

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на ПМЭФ-2024 сообщил, что среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах Москвы увеличилась в 1,5 раза.