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Среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах Москвы выросла в 1,5 раза

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Среднемесячная заработная плата на обрабатывающих производствах Москвы увеличилась в 1,5 раза, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах Москвы выросла в 1,5 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил Овчинский, столица вместе с предприятиями отрасли обеспечивает комфортные условия труда и отдыха для работников.

«Компании предлагают им социальный пакет, развитую производственную инфраструктуру, а также достойную заработную плату. С 2019 по 2023 год жалованье московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году оно составило свыше 110 тыс. рублей», — сказал чиновник.

В настоящее время на производствах Москвы трудятся 725 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве нарастили производство бумаги и бумажных изделий в I квартале.

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