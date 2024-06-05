Среднемесячная зарплата на обрабатывающих производствах Москвы выросла в 1,5 раза
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отметил Овчинский, столица вместе с предприятиями отрасли обеспечивает комфортные условия труда и отдыха для работников.
«Компании предлагают им социальный пакет, развитую производственную инфраструктуру, а также достойную заработную плату. С 2019 по 2023 год жалованье московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году оно составило свыше 110 тыс. рублей», — сказал чиновник.
В настоящее время на производствах Москвы трудятся 725 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Москве нарастили производство бумаги и бумажных изделий в I квартале.