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В Госдуме предложили разрешить больницам и МФЦ бесплатно размещаться в исторических зданиях

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Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили внести изменения в закон об объектах культурного наследия и установить, что все государственные и муниципальные учреждения могут бесплатно размещаться в исторических зданиях. В настоящее время получить в безвозмездное пользование такие объекты могут только учреждения, работающие в сфере культуры.
В Госдуме предложили разрешить больницам и МФЦ бесплатно размещаться в исторических зданиях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Многие исторические здания из числа объектов культурного наследия в регионах России стоят бесхозно или вовсе используются не по назначению», — заявил соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).

По его словам, было бы логичным позволить государству предоставлять такие здания в бесплатное пользование, к примеру, образовательным и медицинским учреждениям либо административным ведомствам.

Ранее сообщалось, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».

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