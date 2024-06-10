В Госдуме предложили разрешить больницам и МФЦ бесплатно размещаться в исторических зданиях
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Многие исторические здания из числа объектов культурного наследия в регионах России стоят бесхозно или вовсе используются не по назначению», — заявил соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).
По его словам, было бы логичным позволить государству предоставлять такие здания в бесплатное пользование, к примеру, образовательным и медицинским учреждениям либо административным ведомствам.
Ранее сообщалось, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».