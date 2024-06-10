В Госдуме предложили разрешить больницам и МФЦ бесплатно размещаться в исторических зданиях

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили внести изменения в закон об объектах культурного наследия и установить, что все государственные и муниципальные учреждения могут бесплатно размещаться в исторических зданиях. В настоящее время получить в безвозмездное пользование такие объекты могут только учреждения, работающие в сфере культуры.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Многие исторические здания из числа объектов культурного наследия в регионах России стоят бесхозно или вовсе используются не по назначению», — заявил соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).

По его словам, было бы логичным позволить государству предоставлять такие здания в бесплатное пользование, к примеру, образовательным и медицинским учреждениям либо административным ведомствам.

Ранее сообщалось, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».