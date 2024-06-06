RT в Telegram
Подпишись

Собянин: стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

Короткая ссылка
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».
Собянин: стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»
  • РИА Новости

«Это одно из самых важных событий в отрасли. Благодаря конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации и привлекается внимание к памятникам истории и культуры», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что заявки принимаются до конца сентября, участвовать могут физические и юридические лица, которые закончили восстановление городских объектов культурного наследия в 2023—2024 годах.

Ранее сообщалось о том, что в столице созданы новые модели лазерных станков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить