Собянин: стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».

«Это одно из самых важных событий в отрасли. Благодаря конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации и привлекается внимание к памятникам истории и культуры», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что заявки принимаются до конца сентября, участвовать могут физические и юридические лица, которые закончили восстановление городских объектов культурного наследия в 2023—2024 годах.

Ранее сообщалось о том, что в столице созданы новые модели лазерных станков.