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Новые модели лазерных станков созданы в столице

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Новые модели лазерных станков созданы в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Овчинского, лазеры используют во многих отраслях, в том числе в автомобилестроении, реставрации, металлообработке и так далее.

При этом металлообработкой заняты более 140 компаний.

Новые лазерные станки предназначены для лазерной сварки на основе промышленного робота, очистки разных поверхностей практически от всех видов загрязнений, для восстановления профиля колёсных пар трамваев и другого.

Ранее сообщалось, что в Москве построят новое предприятие по производству медицинского оборудования.

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