В Москве построят новое предприятие по производству медицинского оборудования
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 га по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест», — отметил Ефимов.
Инвестору необходимо завершить строительство в течение пяти лет.
Участок предоставлен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.