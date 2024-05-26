В Москве построят новое предприятие по производству медицинского оборудования

Московские власти предоставили инвестору участок в аренду по льготной ставке, расположенный в районе Зюзино. Там планируется построить предприятие по производству медицинского оборудования, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 га по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест», — отметил Ефимов.

Инвестору необходимо завершить строительство в течение пяти лет.

Участок предоставлен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.