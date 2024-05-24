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В Москве построили ФОК в Южном Бутове

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В Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.

Об этом пишет сайт mos.ru.

Трёхэтажный объект общей площадью 5,5 тыс. кв. м с двумя бассейнами, залом для кроссфита и хаммамом возвели за счёт инвестора, уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

«Всего в 2024 году планируется построить 14 спортивных объектов, семь из них — за счёт городского бюджета и ещё семь — за счёт инвесторов», — отметил глава ведомства.

По его словам, с начала года в столице уже возвели восемь спортивных объектов.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Скиф» в Гольянове после капремонта.

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