Врач Стребкова: при инфекционных болезнях следует воздержаться от купания в море

Врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Татьяна Стребкова рассказала, что морская вода полезна из-за содержания в ней различных минералов и микроэлементов. При этом в некоторых случаях купаться всё же не стоит.

От купания в море стоит воздержаться при острых инфекционных заболеваниях, так как это может усугубить течение воспалительных процессов, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

В ряду других противопоказаний — обострение хронических болезней, а также сердечно-сосудистые заболевания в тяжёлой форме. Пациентам с сердечными патологиями нужно помнить, что резкие перепады температур могут быть опасны для здоровья, предупредила Стребкова.

«Если у вас есть хронические заболевания, перед тем, как отправиться на море, проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях. И не забывайте о правилах безопасности на воде», — добавила она.

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