Производство продуктов питания в Москве выросло в 2,6 раза с начала года

Московские предприятия увеличили производство продуктов питания в 2,6 раза с начала года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В частности, выпуск молочной продукции вырос на 18%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%», — сказал Ликсутов.

Чиновник также отметил, что мяса и субпродуктов в натуральном выражении произвели в 3,2 раза больше, рыбных продуктов — в 1,7 раза, муки — 1,3 раза, кондитерских мучных изделий — в 1,7 раза.

Всего с начала года отгрузили товаров на сумму около 240 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что обрабатывающие отрасли Москвы показали рост 18,1% за первые месяцы года.