Обрабатывающие отрасли Москвы показали рост 18,1% за первые месяцы года
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В настоящее время в Москве работают более 4,2 тыс. промышленных площадок, на них трудятся 725 тыс. человек, пишет сайт kp.ru.
По словам Ликсутова, возросло производство товаров первой необходимости — продуктов питания, бумажных изделий, моющих средств, а также приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.
Стабильный устойчивый рост — свидетельство успешной экономической политики и стратегии, реализуемой столичными властями, подчеркнул Ликсутов.
Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в Москве в 1,5 раза вырос оборот обрабатывающей промышленности.