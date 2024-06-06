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Обрабатывающие отрасли Москвы показали рост 18,1% за первые месяцы года

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил, что столичные предприятия обрабатывающих отраслей за первые четыре месяца этого года увеличили выпуск на 18,1%.
Обрабатывающие отрасли Москвы показали рост 18,1% за первые месяцы года
  • Gettyimages.ru

В настоящее время в Москве работают более 4,2 тыс. промышленных площадок, на них трудятся 725 тыс. человек, пишет сайт kp.ru.

По словам Ликсутова, возросло производство товаров первой необходимости — продуктов питания, бумажных изделий, моющих средств, а также приоритетной высокотехнологичной продукции: компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Стабильный устойчивый рост — свидетельство успешной экономической политики и стратегии, реализуемой столичными властями, подчеркнул Ликсутов.

Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в Москве в 1,5 раза вырос оборот обрабатывающей промышленности.

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