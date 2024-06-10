Врач Неронов рассказал, как не получить солнечный удар на пляже

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал во время пребывания на пляже находиться в тени и пить воду, чтобы избежать теплового удара.

«Для профилактики необходимо пить достаточно обычной негазированной воды, находиться в тени, при возможности обеспечить хорошую циркуляцию воздуха», — поделился специалист в беседе с РИАМО.

Кроме того, днём можно получить ожоги стоп из-за разогретого на солнце песка, предупредил Неронов.

Он порекомендовал носить обувь или посещать пляж в утренние или вечерние часы, когда песок остынет.

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