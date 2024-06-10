Врач Неронов рассказал, как не получить солнечный удар на пляже
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«Для профилактики необходимо пить достаточно обычной негазированной воды, находиться в тени, при возможности обеспечить хорошую циркуляцию воздуха», — поделился специалист в беседе с РИАМО.
Кроме того, днём можно получить ожоги стоп из-за разогретого на солнце песка, предупредил Неронов.
Он порекомендовал носить обувь или посещать пляж в утренние или вечерние часы, когда песок остынет.
Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.