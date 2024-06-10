RT в Telegram
Подпишись

Врач Неронов рассказал, как не получить солнечный удар на пляже

Короткая ссылка
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал во время пребывания на пляже находиться в тени и пить воду, чтобы избежать теплового удара.
Врач Неронов рассказал, как не получить солнечный удар на пляже
  • Gettyimages.ru

«Для профилактики необходимо пить достаточно обычной негазированной воды, находиться в тени, при возможности обеспечить хорошую циркуляцию воздуха», — поделился специалист в беседе с РИАМО.

Кроме того, днём можно получить ожоги стоп из-за разогретого на солнце песка, предупредил Неронов.

Он порекомендовал носить обувь или посещать пляж в утренние или вечерние часы, когда песок остынет.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить