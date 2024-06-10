Нефролог Виноградов рассказал о вреде соли при хронических болезнях почек

Заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ №52 Владимир Виноградов рекомендовал ограничить употребление соли при хронических болезнях почек.

«Это важно, назовём это ядом для почек при хронической болезни почек, при гломерулонефрите в том числе, тем более, если у пациента уже есть сниженная функция почек», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, соль добавляют во все продукты несмотря на то, что она и так попадёт в организм с тем же хлебом.

«Соль задерживает жидкость в организме, и это может повлиять на давление, а заболевание почек сопровождается артериальной гипертензией», — сказал врач.

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