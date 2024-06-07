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Врач Белюшина посоветовала сердечникам следить за самочувствием в жару

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Кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина предупредила пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности осложнений в жаркую погоду.

В жару сердце испытывает повышенную нагрузку, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Высокие температуры могут приводить к скачкам артериального давления, предупредила врач.

Кроме того, обезвоживание из-за потоотделения в жаркую погоду негативно влияет на регуляцию сердечного ритма, поэтому особенно осторожными надо быть людям с аритмией и ишемией, объяснила Белюшина.

Во избежание обострений врач посоветовала соблюдать правильное питание и питьевой режим, понижать суточное количество соли, питаться дробно, исключить переедание и алкоголь.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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