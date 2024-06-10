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Нарколог Перминова рассказала о последствиях пассивного курения

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Заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» Юлия Перминова назвала последствия пассивного курения.
Нарколог Перминова рассказала о последствиях пассивного курения
  • Gettyimages.ru

«Пассивное курение опасно и может вызывать те же заболевания, что и «классическое» курение. Фактически пассивный курильщик вдыхает 60% всех токсических веществ, которые сознательно «получает» активно курящий человек», — заявила эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

По словам специалиста, пассивное курение наносит такой же вред для организма, как и активное.

В табачном дыме содержаться вредные химические вещества, которые обладают канцерогенным эффектом.

Кроме того он может накапливаться на руках, волосах, одежде и бытовых предметах.

«Разница между пассивным и активным курением состоит лишь во времени, когда его последствия окажут влияние на работу внутренних органов. Неважно, курит ли человек сигареты или вдыхает дым от них, он в обоих случаях рискует нанести вред своему здоровью», — заключила нарколог.

Ранее врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Тимур Муталиев рассказал, как сформулировать мотивацию, которая поможет отказаться от вредной привычки.

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