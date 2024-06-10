Врач Исакова: головные боли по утрам могут быть связаны со стрессом
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Эти факторы могут приводить к напряжению мышц шеи и спины, что и вызывает головную боль, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи», — сказала Исакова.
Также головную боль сразу после пробуждения могут вызывать и другие факторы: качество и продолжительность сна, апноэ сна и другие дыхательные нарушения, скрежет зубами (бруксизм), а также психические нарушения, такие как депрессия и тревожные расстройства.
Из-за хронического стресса и тревоги нарушаются нормальные циклы сна, что приводит к недостаточному восстановлению организма и головным болям, объяснила невролог.
Ранее врач — сомнолог-невролог Елена Царёва в беседе с RT рассказала, как правильно организовать свой режим сна в летний период.