Врач Исакова: головные боли по утрам могут быть связаны со стрессом

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Зиярат Исакова рассказала, что головная боль после сна может быть вызвана неправильным положением тела. Также дискомфорт может быть связан с неудобной подушкой или матрасом.

Эти факторы могут приводить к напряжению мышц шеи и спины, что и вызывает головную боль, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи», — сказала Исакова.

Также головную боль сразу после пробуждения могут вызывать и другие факторы: качество и продолжительность сна, апноэ сна и другие дыхательные нарушения, скрежет зубами (бруксизм), а также психические нарушения, такие как депрессия и тревожные расстройства.

Из-за хронического стресса и тревоги нарушаются нормальные циклы сна, что приводит к недостаточному восстановлению организма и головным болям, объяснила невролог.

Ранее врач — сомнолог-невролог Елена Царёва в беседе с RT рассказала, как правильно организовать свой режим сна в летний период.