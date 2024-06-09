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Сомнолог Царёва рассказала о правильном режиме сна летом

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Полина Полетаева
Врач сомнолог-невролог Елена Царёва в беседе с RT рассказала, как правильно организовать свой режим сна в летний период.
Сомнолог Царёва рассказала о правильном режиме сна летом
  • Gettyimages.ru

Собеседница RT обратила внимание на то, что проблемы со сном могут возникать из-за температуры в помещении.

«В жару довольно сложно заснуть, если душно и теплообмен не соответствует температуре в комнате. В этом случае нужно найти возможность для охлаждения воздуха хотя бы до +21 °С. Диапазон рекомендуемой для засыпания температуры — +18—21 °С. Поэтому если используется кондиционер, то его можно поставить на +21 °С на ночь. Главное — чтобы он на вас не дул и регулярно его чистить», — добавила Царёва.

Отвечая на вопрос, как правильно подготовиться ко сну после рабочего дня, сомнолог отметила, что переключение в режим отдыха не происходит по щелчку.

«Требуется два-три часа, чтобы замедлиться и переключиться с рабочего режима на отдых. Поэтому работать на ночь глядя я бы не рекомендовала. Более того, мы исключаем физическую нагрузку, поздние тренировки не помогают засыпать быстрее. Еду и алкоголь исключаем», — заключила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит чаще употреблять в период жаркой погоды, а от каких лучше воздержаться.

Подробнее — в материале RT.

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