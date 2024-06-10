В столичных школах 20 тысяч родителей первоклассников посетили специальные лекции

В столичных школах 20 тыс. родителей первоклассников посетили специальные лекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«В мае психологи провели в школах более 450 лекций, которые посетили около 20 тыс. москвичей. Эксперты рассказали, как помочь детям адаптироваться к школе, и дали действительно «рабочие» рекомендации. Наша задача — помочь будущим первоклассникам адаптироваться к школе максимально быстро и легко. Тогда школа станет для них привычной и безопасной средой, в которой они будут как в своей стихии», — сказала Ракова.

Эксперты сравнили процесс адаптации с четырьмя природными стихиями. Земля символизирует опору и стабильность, воплощаемую родителями, бабушками и дедушками. Огонь представляет собой спектр эмоций, которые переживает ребёнок. Вода необходима для поддержания жизни, и школьнику нужно обеспечить дома удобное рабочее место, составить правильный режим дня и помочь развить самостоятельность. Воздух символизирует общение.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья прошли профосмотры более 520 тыс. детей с начала года.