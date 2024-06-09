Мурашко: в медучреждениях находятся более 20 тысяч человек с COVID-19

Более 80 тыс. человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тыс. из них находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что в России зафиксировано более 80 тыс. человек с коронавирусом.

«Более 20 тыс. из них находятся на лечении в стационарах», — заявил Мурашко.

Ранее учёные допустили всплеск заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в мае в Москве не было зафиксировано случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT.

Также стало известно, что препарат «МИР 19», разработанный учёными Федерального медико-биологического агентства, эффективен против новых субвариантов коронавируса FLiRT.