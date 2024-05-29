Ракова: в Москве в мае не было случаев штамма коронавируса FLiRT
- РИА Новости
«Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен», — цитирует РИА Новости Ракову.
Она уточнила, что в марте и апреле было зафиксировано всего девять случаев.
«Мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели FLiRT в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным — всего девять случаев», — сообщила вице-мэр.
Ракова также уточнила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для изучения структуры заболеваемости в городе.
Ранее в ФМБА заявили, что препарат «МИР 19» сохраняет эффективность против субвариантов коронавируса FLiRT.