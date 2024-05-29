RT в Telegram
Подпишись

Ракова: в Москве в мае не было случаев штамма коронавируса FLiRT

Короткая ссылка
В мае в Москве не было зафиксировано случаев инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: в Москве в мае не было случаев штамма коронавируса FLiRT
  • РИА Новости

«Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она уточнила, что в марте и апреле было зафиксировано всего девять случаев.

«Мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели FLiRT в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным — всего девять случаев», — сообщила вице-мэр.

Ракова также уточнила, что перед началом эпидсезона проводится анализ всех заболевших для изучения структуры заболеваемости в городе.

Ранее в ФМБА заявили, что препарат «МИР 19» сохраняет эффективность против субвариантов коронавируса FLiRT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить