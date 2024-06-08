RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове

Короткая ссылка
Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправностью тормозов.
Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев полностью признал свою вину.  

Суд также арестовал на два месяца мастера Тимура Хакимова. Однако тот отказался признавать вину, заявив, что осмотр трамвая проводил слесарь, а он лишь «поставил печать». 

Директору и мастеру электротранспортной компании предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате столкновения трамваев в Кемерове пострадали более 140 человек, один погиб. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить