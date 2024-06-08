Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправностью тормозов.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев полностью признал свою вину.

Суд также арестовал на два месяца мастера Тимура Хакимова. Однако тот отказался признавать вину, заявив, что осмотр трамвая проводил слесарь, а он лишь «поставил печать».

Директору и мастеру электротранспортной компании предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате столкновения трамваев в Кемерове пострадали более 140 человек, один погиб.