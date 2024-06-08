Директор электротранспортной компании в Кемерове признал вину по делу о ДТП

Директор Кемеровской электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправными тормозами, признал свою вину.

Как сообщает ТАСС, директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев полностью признал свою вину.

По словам следователя, Мальцев отказался от дачи показаний по существу обвинения.

Ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца мастера, ответственного за выпуск трамвая на линию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту халатности в связи со столкновением трамваев в Кемерове.

В результате ДТП пострадали более 140 человек, при этом один погиб.