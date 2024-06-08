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Суд в Кемерове арестовал выпустившего трамвай с неисправными тормозами мастера

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Центральный районный суд Кемерова арестовал мастера электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами.

Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил арестовать мастера Тимура Хакимова на два месяца. 

Сам Хакимов на допросе не признал свою вину. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь, а он только «поставил печать».  

Ранее в рамках уголовного дела по факту аварии с участием двух трамваев было предъявлено обвинение директору и мастеру Кемеровской электротранспортной компании.  

Число пострадавших в ДТП превысило 140 человек, в результате инцидента один человек погиб. 

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