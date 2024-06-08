Суд в Кемерове арестовал выпустившего трамвай с неисправными тормозами мастера
Об этом сообщает ТАСС.
Суд постановил арестовать мастера Тимура Хакимова на два месяца.
Сам Хакимов на допросе не признал свою вину. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь, а он только «поставил печать».
Ранее в рамках уголовного дела по факту аварии с участием двух трамваев было предъявлено обвинение директору и мастеру Кемеровской электротранспортной компании.
Число пострадавших в ДТП превысило 140 человек, в результате инцидента один человек погиб.