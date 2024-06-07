В Кемеровской области предъявили обвинения фигурантам дела об аварии с трамваями

В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о предъявлении обвинений фигурантам дела об аварии с трамваями.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту аварии с участием двух трамваев, директору и мастеру АО «Кемеровская электротранспортная компания» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России», — отмечается в заявлении.



Следствие полагает, что 6 июня фигуранты дали добро на выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой. Данная неисправность и привела к аварии на маршруте, в ходе которой произошло столкновение с другим транспортным средством.

В результате происшествия пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров, также один человек погиб.

Ранее в СК заявили о третьем уголовном деле после ДТП с трамваями в Кемерове.