СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — отмечается в заявлении.
По версии следствия, пока неизвестные должностные лица Управления транспорта и связи администрации города не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания», что привело к неисправности трамвая.
Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.
Согласно последним данным, в результате аварии пострадали более 140 человек, при этом один погиб.