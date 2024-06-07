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СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове

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В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о возбуждении третьего уголовного дела по факту халатности в связи с аварией трамваев в Кемерове.
СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, пока неизвестные должностные лица Управления транспорта и связи администрации города не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания», что привело к неисправности трамвая.

Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.

Согласно последним данным, в результате аварии пострадали более 140 человек, при этом один погиб.

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