СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове

В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о возбуждении третьего уголовного дела по факту халатности в связи с аварией трамваев в Кемерове.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, пока неизвестные должностные лица Управления транспорта и связи администрации города не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания», что привело к неисправности трамвая.

Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.

Согласно последним данным, в результате аварии пострадали более 140 человек, при этом один погиб.