Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кузбассе
- РИА Новости
«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.
Ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове возросло до 108.
Анисимов добавил, что семеро подростков, которые также обратились за помощью, уже находятся дома.
Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, сообщили в СК России.