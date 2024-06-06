Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кузбассе

В ГУ МВД по Кемеровской области заявили о возбуждении второго уголовного дела после ДТП с трамваями в Кемерове.

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что число пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове возросло до 108.

Анисимов добавил, что семеро подростков, которые также обратились за помощью, уже находятся дома.

Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело. Задержанных и основной версии случившегося пока нет, сообщили в СК России.